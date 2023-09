Un'ora di pioggia ed è paura a Nocera Inferiore, fango invade i cortili delle case

Poco più di un'ora di pioggia per far allagare la zona di Fiano, a Nocera Inferiore. L'acquazzone dell'altro ieri ha prodotto, infatti, una colata di fango in via Campanile dell'Orco. Sono state ore di paura e apprensione per molti residenti, fino a quando non sono intervenuti i soccorsi. La colata è arrivata fin sulla Provinciale, creando uno strato melmoso consistente sulla strada. I primi allarmi e segnalazioni all'alba, lanciati dai residenti dei cortili nei pressi della chiesa di Sant'Anna.

L'acqua e il terreno, scendendo dalla montagna, hanno riempito diverse delle corti presenti in strada.

Sul posto sono giunti, intorno alle 7, i primi soccorsi, quali polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile: tutti a lavoro per ripulire gli angoli e i tratti invasi dal fango. Non è la prima volta, del resto, che in quella zona si registrano smottamenti di questo genere. L’episodio rappresenta, tuttavia, l'ennesimo segnale preoccupante per i residenti a ridosso della montagna di Campanile dell’Orco. Si temono nuovi incidenti e si chiede la messa in sicurezza.

Stando alle verifiche svolte dall'amministrazione comunale, a staccarsi potrebbe essere stato terreno proveniente da un fondo privato. A riguardo, sono in corso verifiche per capire quanto accaduto. Ieri mattina il Comune ha disposto ulteriori verifiche in altre zone sensibili della città, come via Pascoli, via Urbano VI e in altre strade a rischio criticità. Diversi problemi per il maltempo si sono registrati anche al mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani. In particolare per i soldai, che si sono trasformati in cascate. Le infiltrazioni d'acqua hanno creato disagi presso due stend. I video sono circolati in rete a documentare i flussi d'acqua provenienti dai solai delle coperture.