Un dolce della tradizione diventa panettone. Ad Amalfi spunta il “Pan Babà” per la tavola di Natale

Onorare anche a Natale il più classico dei dolci campani. Come? Con una nuova variante di panettone. Accade in Costiera e più precisamente ad Amalfi dove è stato ideato il “Pan Babà”. Si tratta di un morbidissimo lievitato guarnito con pepite di cioccolato fondente e bagnato con un delizioso composto al rum.

Ad onorare sua maestà il babà, uno dei must della pasticceria anche in Costiera essendo uno dei dolci della tradizione locale, sono state Carolina e Sara Amatruda, owner dell’antica dolceria Savoia.

È stata loro l'idea di trasformare in lievitato uno dei dolci più celebri trasformando in soffice panettone un'icona della pasticceria campana. Una vera golosità che prende forma esaltando così un must della tradizionale produzione artigianale impreziosita dall'utilizzo di materie prime di qualità.

Il Pan Babà sperimentato ad Amalfi oltre a rispettare gli standard dell'artigianalità rappresenta un unicum nel panorama dei dolci natalizi locali e punta a conquistare un posto di rilievo nelle classifiche di gradimento della tavola di Natale.