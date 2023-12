Salerno, Prefettura in campo per la giornata degli scomparsi: è emergenza soprattutto per i minori

Oggi 12 dicembre - nel giorno in cui nel 1996 scompariva “nel nulla”, a Voghera nel Pavese, la madre di due bambini non ancora ritrovata - ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi”. La giornata, istituita nel 2019, rappresenta un’opportunità per richiamare l’attenzione sul delicato fenomeno delle persone scomparse. L’andamento del fenomeno delle persone scomparse in Italia – analizzando i dati relativi al primo semestre 2023 comparati con il primo semestre 2022 – conferma quanto già emerso nei precedenti report e cioè che a “scomparire” sono in prevalenza i minorenni, con una percentuale sul totale del 73,9% (9.626), che scende al 22,5% (2.934) nella fascia anagrafica 18-65 anni e al 3,6% (471) nei soggetti di età superiore ai 65 anni. Inoltre, l’analisi puntuale delle denunce di scomparsa fa emergere chiaramente la maggior incidenza del numero degli stranieri, in prevalenza minori, nella fascia di età 15-17 anni. Nel complesso, comunque, i dati rilevati su base nazionale nel primo semestre 2023 (13.031), confrontati con quelli dell’ultimo semestre del 2022 (14.627), mostrano una tendenza positiva, con una riduzione delle denunce del 10,9% (-1.596 denunce di scomparsa). Per quanto riguarda, nello specifico, la provincia di Salerno, nel primo semestre 2023 sono scomparse complessivamente 432 persone, di cui la quasi totalità sono stranieri, e sono state ritrovate 127 persone mentre non risultano ancora rintracciate 305 persone. Fin qui la descrizione del fenomeno, ma cosa possiamo fare per contribuire a migliorare la situazione? Il primo fondamentale passo da compiere in caso di scomparsa è attivare immediatamente le ricerche: occorre immediatamente segnalare contattando le Forze di polizia attraverso l’attivazione del Numero Unico d’Emergenza 112 oppure rivolgendosi al più vicino posto di polizia. Possono denunciare la scomparsa anche coloro che, pur non essendo familiari o conviventi, siano venuti a conoscenza di circostanze che possano far temere per l’incolumità di una persona. Risulta altrettanto importante fornire alle Forze di polizia tutte le informazioni che riguardano lo scomparso: l’aspetto fisico, gli indumenti indossati al momento della scomparsa e una foto chiara e recente della persona. Particolarmente preziose sono le notizie sulle abitudini di vita, sugli amici e le persone frequentate, sulle eventuali patologie e sull’uso di medicinali.

Le informazioni così raccolte vengono quindi inviate in Prefettura per mettere in moto il piano di ricerca. In vista della giornata dedicata agli scomparsi, la Prefettura di Salerno ha promosso una serie di iniziative per sensibilizzare la comunità e la società civile della provincia sulla gravità del fenomeno. Nel corso della serata la facciata del Palazzo di Governo sarà illuminata di verde, per testimoniare vicinanza a quelle famiglie chiamate ad affrontare la dura e complessa esperienza della scomparsa e della ricerca dei propri cari e richiamare su questo tema l’attenzione dei salernitani e dei tanti turisti che in questo periodo affollano il centro cittadino.