Tragedia lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza: due vittime in uno scontro mortale l avvenuto nei pressi dello svincolo per il Vallo di Diano poco dopo le venti. A perdere la vita marito e moglie di Pomigliano d'Arco di 74 e 69 anni.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza al km 8,600, nei pressi di Buccino.

Secondo quanto ricostruito, e comunque ancora da appurare, un'auto e un pullman a due piani sono entrati in collisione in modo frontale e senza via di scampo per i due occupanti dell'utilitaria. La dinamica del sinistro (nella foto di Melandro News) è al vaglio di chi indaga, infatti le cause dell'incidente sono oggetto di accertamento da parte della Polizia Stradale di Potenza, mentre il bilancio finora è estremamente pesante: due persone hanno perso la vita e diversi sono i feriti e i contusi all'interno del mezzo pesante che procedeva in direzione Potenza. Sul posto i soccorritori del 118, anche i carabinieri e dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli.

Sulla dinamica, in un tratto a doppia circolazione, saranno fondamentali gli accertamenti e anche le telecamere poste intorno all'area. I rilievi serviranno per ricostruire eventuali responsabilità. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro così come le salme dei coniugi in attesa della decisione del magistrato di turno per una eventuale autopsia. Il personale Anas della Basilicata è intervenuto per fermare il traffico lungo il tratto coinvolto dall'incidente e per facilitare le operazioni di soccorso e di indagine.

Oltre al tremendo bilancio si sono registrati notevoli problemi per il traffico con le auto rimaste bloccate per ore in attesa che la via venisse liberata e per le vetture sopraggiunte in seguito è stato immediatamente disposto un piano di vie alternative nelle aree interne. In azione per favorire gli automobilisti anche le protezioni civili dei vari comuni, soprattutto lucani, invasi dal traffico dirottato nelle vie interne.