Incidente mortale sulla Statale Sannitica: morta una 58enne di Frasso Telesino

Un morto e un ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Telese Terme lungo la ex SS sannitica in prossimità con la variante di via San Giovanni.

Due le auto coinvolte: una Volvo V40 condotta da una donna del posto e una Citroen C3 con a bordo una donna di Frasso Telesino.

Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima, D.F.I classe 1965, che è deceduta dopo l’impatto. Per l’altra donna invece è stato necessario il ricovero in ospedale al Fatebenefratelli. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che da una prima e sommaria ricostruzione sarebbe avvenuto frontalmente. Saranno ora i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita a chiarire l’esatta dinamica. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118.