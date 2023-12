Scontro tra due auto, feriti e strada provinciale bloccata

Strada provinciale tra Sant'Agata de' Goti e Dugenta bloccata in località Cantinella per un incidente che ha visto coinvolte in serata due auto. A scontrarsi una Lancia Y ed una Opel con almeno sei persone coinvolte.

Sul posto con le ambulanze del 118 anche i carabinieri della compagnia di Montesarchio, i mezzi dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Agata de' Goti. Ad avere la peggio sarebbe stata una donna che era alla guida della Lancia. Con lei trasportati in ospedale dai sanitari del 118 anche due dei cinque occupanti dell'Opel.

A causa dell'incidente strada bloccata con i vigili di Sant'Agata che hanno deviato il traffico lungo la Fondovalle Isclero.