A Benevento in aula si studiano le tecniche industriali per il riutilizzo delle acque reflue

Per il terzo anno consecutivo gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Alberti” di Benevento studieranno in aula argomenti come tecniche industriali di affinamento per le acque potabili e sistemi di trattamento delle acque reflue con particolare riguardo al riutilizzo a scopo irriguo, civile e industriale. Anche per questa annualità infatti l'istituto beneventano e la Gesesa, azienda sannita che gestisce il servizio idrico integrato nel capoluogo, saranno partner nell'ambito di un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

L'attività è stata presentata in occasione della firma del protocollo d'intesa tra Istituto "Alberti" e azienda alla presenza della dirigente scolastica Silvia Vinciguerra, dell’Amministratore Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo e delle referenti di progetto Tiziana Catalano, Melania Russo (per Gesesa) e Luisa Bonito (per la scuola).

Presenti anche gli studenti della classe quarta dell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” che parteciperanno al progetto.

«Siamo convinti - ha affermato la preside Vinciguerra - che la collaborazione con il mondo delle aziende presenti nel nostro territorio, sia di fondamentale importanza per gli studenti, soprattutto per quelli degli ultimi anni, che si affacceranno a breve nel mondo del lavoro e che una volta terminato il ciclo di studi si troveranno inevitabilmente a dover fare delle scelte».

«Continua la virtuosa collaborazione con l’Istituto Alberti di Benevento - ha dichiarato l'Ad Rubbo -, riteniamo estremamente utile che agli studenti venga data la possibilità di mettere in pratica ciò che apprendono teoricamente durante i loro corsi di studio».