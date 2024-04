Mastella: «Problemi igienici, chiudo tutte le scuole»

«Domani e dopodomani sono chiuse tutte le scuole, anche quelle dove l‘acqua viene erogata. Lo stesso vale per gli asili. Ragioni igienico-sanitarie e disagi, i più vari, mi hanno determinato a modificare la mia ordinanza». Così intorno alle 17 il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha annunciato su Facebook un importante ritocco al dispositivo per affrontare le 48 ore senz'acqua in una vasta parte del territorio comunale.

Una decisione che va di fatto a rettificare quanto puntualizzato solo ieri dal consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino, che aveva divulgato, a scanso di equivoci, un elenco dettagliato delle scuole per le quali era prevista la chiusura sia venerdì che sabato.

Un elenco ora destinato ad allungarsi fino a comprendere tutti i plessi del territorio comunale. Una scelta che, come era prevedibile, è stata accolta e commentata sui social con toni diversi, a seconda che l'interlocutore fosse uno studente delle superiori o invece un genitore di giovanissimi allievi alle prese con la necessità di trovare una soluzione last-minute per affrontare il nuovo scenario.



E infatti a stretto giro è stata diramata la nota che ufficializza la novità: , il sindaco Clemente Mastella «ha disposto per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, sia pubbliche che private e di tutti gli asili nido, sia pubblici che privati ricadenti nel territorio comunale. La ragione dell'estensione, motivata anche da richieste pervenute al sindaco e meritevoli di considerazioni, risiede in ragioni di ordine sanitario e di igiene: il disagio derivante dal prolungato disservizio compromette la possibilità di svolgere le quotidiane azioni di igiene personale e si aggraverebbe per le famiglie con presenza di più figli in età scolare».