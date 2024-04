Caivano, chiedono un mensile in cambio di protezione: la polizia arresta due persone per estorsione

Gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di una denuncia di un impresario, sporta a inizio mese per due distinti tentativi di estorsione, hanno svolto un'attività d’indagine che ha consentito di individuare e trarre in arresto due persone per estorsione.

In particolare, nei giorni scorsi, i poliziotti, a seguito di attività info-investigativa, avevano appurato che dei soggetti si erano presentati presso l’attività commerciale ed avevano preteso dal titolare una somma di denaro in cambio di «protezione», specificando che la stessa sarebbe stata riscossa ogni mese in un giorno prefissato.

Nel pomeriggio di ieri, gli operatori, durante un servizio di appostamento, hanno notato l'arrivo di un’auto con a bordo due soggetti; uno di essi, dopo essere sceso dal veicolo ed aver ottenuto la somma prefissata dal proprietario dell’esercizio commerciale, è stato bloccato insieme al complice che lo stava attendendo in auto.

Per tali motivi, un 30enne e un 21enne di Caivano, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per estorsione.