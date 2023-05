Un garage e due auto in fiamme a Padula: paura nella notte

Garage in fiamme a Padula nella notte. Due autovetture sono state avvolte dalle fiamme di un incendio avvenuto in un garage in via Principe nella frazione Scalo.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i volontari della Protezione Civile Vallo di Diano guidati da Giuseppe Pisano e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati da Eugenio Siena per domare le fiamme.

L’incendio non ha creato altri danni a cose o persone.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno subito avviato le indagini per far luce su quanto accaduto.