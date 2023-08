Una mucca tra le auto dell'esodo: paura sull'A2 del Mediterraneo

Una mucca vagante lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Fisciano, tra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. L’autostrada è attualmente molto trafficata a causa degli spostamenti dei vacanzieri, e per garantire la sicurezza stradale è stata necessaria una breve interruzione del transito per recuperare l’animale. Sul luogo dell’episodio, sono intervenuti sia il personale di Anas che le forze dell’ordine, al fine di gestire la viabilità e garantire la sicurezza sia degli automobilisti che dell’animale vagante.

La vicenda ha provocato una temporanea interruzione del traffico lungo la strada, mentre si provvedeva al recupero dell’animale e alla rimozione del pericolo che rappresentava per la circolazione. È comune che situazioni del genere richiedono l’intervento di personale specializzato e autorità competenti per minimizzare i rischi per la sicurezza stradale.