Mucche fuggono dalla stalla e invadono i prati del Golf Club e il percorso del Rally

Mucche scappano dalla stalla e gettano scompiglio in tutta la Valcavasia, in provincia di Treviso. E' caccia all'ultima mucca dispersa delle quattro che nella notte sono fuggite da un allevamento di Fonte. Due capi sono già stati abbattuti. Un altro invece è stato recuperato e messo in sicurezza. Dell'ultimo animale sono ancora in corso le ricerche da parte dei carabinieri, guardie forestali, protezione civile e vigili del fuoco, nella zona di Cavaso del Tomba. Sono stati fatti alzare in volo anche un drone e l'elicottero dei pompieri.

Sospesa una prova speciale del Rally dei Colli Trevigiani, gara in programma oggi a Cavaso per non mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti. Il secondo passaggio sulla prova speciale "Mostaccin" è stato annullato: i piloti hanno fatto un percorso alternativo per evitare la zona in cui gironzolava l'animale.

Due esemplari in mattinata hanno fatto il loro ingresso inaspettato all'Asolo Golf Club di Cavaso. Fortunatamente non si sono verificati incidenti ma più di qualche automobilista, tra Fonte, Monfumo e Cavaso, ha strabuzzato gli occhi vedendo le intruse sulla carreggiata o a bordo strada. Tanto più che in qualche caso le mucche, imbizzarrite, hanno cercato di caricare chi si avvicinava per cattutìrarle: una persona è stata caricata ma il cellulare, in tasca, gli ha fatto da "scudo", evitandogli di essere incornato. Motivo per cui per due di loro è stato disposto l'abbattimento, eseguito dal veterinario di turno dell'Ulss 2 Marca trevigiana.