Università di Salerno, presentazione dei servizi e dei corsi per gli studenti

Nastro di partenza UnisaOrienta in tour 2022, il ciclo di open-days e visite guidate nei campus di Fisciano e Baronissi. Dopo le prime sei giornate organizzate in modalità a distanza, che hanno visto la partecipazione di circa 500 istituti scolastici al giorno, l’orientamento continua in presenza. In tour le aspiranti matricole potranno conoscere da vicino spazi, strutture ed opportunità dell'Università di Salerno.

L’obiettivo dell'iniziativa, in programma fino a settembre, è ancora una volta duplice: da un lato, presentare l’offerta didattica dell’Ateneo, dagli obiettivi formativi agli sbocchi occupazionali e alle modalità di accesso ai corsi di studio e, dall'altro, far conoscere i 17 dipartimenti UniSa, le aule, i laboratori e i servizi di contesto che connotano lo "stile di vita" dei campus universitari. Tra i servizi di contesto presentati: il Centro bibliotecario di Ateneo, gli impianti sportivi (Cus Salerno), l’Ufficio relazioni internazionali - Erasmus, l’Ufficio diritto allo studio, il Centro linguistico di Ateneo. «Siamo davvero contenti della risposta che le aspiranti matricole», dice Ornella Malandrino, selegata di Ateneo all’Orientamento.