Uomo investito da un treno: ferito gravemente

Un treno in manovra ha investito un uomo alla stazione di Capaccio. Il convoglio era in manovra e l'uomo travolto ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Battipaglia dove è stato ricovarto in prognosi riservata. La circolazione dei treni sulla tratta Battipaglia Capaccio è stata sospesa e sull'episodio indagano gli agenti della Polfer di Battipaglia.