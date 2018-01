Vallo della Lucania, Comune omaggerà Maria Agresta in consiglio comunale

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 19:17

“La città di Vallo della Lucania è entusiasta per l’ulteriore traguardo che ha raggiunto la nostra concittadina, siamo orgogliosi di tuttio ciò”.Queste sono le parole del sindaco Antonio Aloia su Maria Agresta, soprano che ha mostrato la propria arte anche sul proscenio del teatro “La Fenice”, a Venezia, nel giorno di Capodanno e che sarà protagonista il 22 gennaio nel leggendario “Metropolitan” di New York.“Chiederemo la sua disponibilità per omaggiarla in consiglio comunale – continua il primo cittadino vallese – troveremo la modalità giusta per darle una onorificenza importante. Sono traguardi, frutto di un lavoro intenso e di enormi sacrifici, senso di responsabilità che ha assunto, andando via anche da Vallo”, ha proseguito il sindaco vallese che poi ha lanciato un monito ai giovani: “Maria Agresta è la dimostrazione che quando una persona mette l’entusiasmo la passione e l’amore nel proprio lavoro i risultati prima o poi arrivano con la pazienza il tempo e la perseveranza ed è la dimostrazione che quando si ha un sogno e ci crede fino in fondo si realizza, con queste parole voglio indicare ai nostri giovani un esempio di come si possono raggiungere i traguardi: amore, passione e perseveranza”.