Valva, un nuovo spazio gioco per i bambini under 12

Si è tenuta oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 10.30, l’inaugurazione del nuovo servizio educativo per la prima infanzia Spazio Gioco Il Nido delle api nel Comune di Valva, in via 23 novembre 1980. Il servizio è dedicato ai bambini dai 12 ai 36 mesi e ha come obiettivo donare supporto socio/educativo/ricreativo alle famiglie accompagnandole nella crescita dei propri figli. Hanno presenziato all’evento il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo, e la coordinatrice della cooperativa sociale Fili d’erba, Catia Granito.