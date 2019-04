Domenica 7 Aprile 2019, 14:22

SARNO. Risponde di truffa e ricettazione un 61enne di Sarno, che avrebbe convinto un potenziale cliente, attraverso internet, ad acquistare un dispositivo "Bose Soundlink", che però risultava essere contraffatto. Attraverso "artifizi e raggiri", l'imputato - ora rinviato a giudizio - aveva messo in vendita su Ebay, con tanto di servizio con annuncio, la vendita dell'oggetto che altro non era un diffusore per ascoltare musica. E aveva indicato come prezzo 241 euro, una somma che lo stesso ricevette sotto forma di accredito attraverso un bonifico bancario dal compratore. Quando l'oggetto arrivò a casa, la vittima si rese subito conto però di alcune anomalie che presentava l'oggetto. Ovvero, la qualità del suono scadente e l'impossibilità di regolare i volumi dell'audio. A quel punto decise di contattare il venditore per chiedergli le modalità di restituzione, non ricevendo però alcun riscontro nè risposta. Non perdendosi d'animo, il compratore impacchettò di nuovo l'oggetto e lo inviò alla casa madre di produzione, per una riparazione. La risposta, dopo l'ispezione di tecnici, fu che quel prodotto non risultava essere un originale "Bose". Il venditore è stato individuato dopo una denuncia sporta alla procura di Napoli e ora mandato a processo dal gup del tribunale di Nocera Inferiore.