ViaggioDanza, giovani a lezione dai maestri e show a Salerno ed in provincia

Prende vita il nuovo appuntamento ViaggioDanza summer campus - gli Happy Days, che vedrà i ballerini provenienti da tutt’Italia impegnati in tre giorni di formazione con maestri di fama nazionale tra cui Cristina Amodio, Michele Villanova, Michele Oliva, Francesca Dario, Mena Capasso, Maria Rosa Verduci, Maria Luisa Cavallo, Alessio Guerra, Maura Paparo e Luigi Fortunato.

Da Trieste a Reggio Calabria, da Firenze alla Puglia, mentre i giovani accompagnati dai loro genitori raggiungono l’Agriturismo Tenuta Don Carlo, i maestri si preparano per gli impegni quotidiani in vista anche del galà allievi che si terrà domenica mattina al teatro Sant'Alfonso di Pagani a chiusura della parte formativa. Un evento patrocinato dai Comuni di Nocera Superiore, di Nocera Inferiore e di Pagani che hanno colto l’occasione per accogliere nel proprio territorio un momento formativo e culturale di valenza nazionale, a dimostrazione che con l’impegno e la collaborazione anche nelle piccole realtà si possono organizzare iniziative di spessore.

«ViaggioDanza è un ecosistema capace di mettere in connessione il mondo dei ballerini, maestri, coreografi, artigiani ed imprese - commenta l’ideatrice Luisa Villani - Un lavoro costante per far crescere ognuno grazie alla sinergia con gli altri, con un occhio sempre rivolto al sociale. Come siamo soliti ripetere la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità».

Nella giornata di domenica, infatti, diversi saranno i momenti in cui i ballerini potranno incontrare nuove opportunità nell’ambito del nuovo concorso nazionale a loro dedicato. Suddivisa nelle categorie classico e neoclassico, moderno, contemporaneo, hip hop, show dance e lavoro coreografico, la competizione è aperta a tutte le età con i giovanissimi fino agli 11 anni, i ragazzi per l’età compresa tra i 12 e i 14 anni e gli adulti dai 15 anni in su.

La giuria composta da Michele Villanova, Michele Oliva, Maura Paparo e Luigi Fortunato sarà chiamata a valutare le performance dei ballerini e le coreografie. In sala saranno presenti per lo scouting talenti Mena Capasso per il Giovani Talenti Dance Festival Winter Edition 2023, il direttore Alessio Guerra per la Dreaming Accademy e Gisella Zilembo, general manager del MAB, per la Finnish PregoGo Events – west Finland College che si terrà ad agosto 2023.