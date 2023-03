Vietri, nuovi posti auto a Marina. Al via i lavori del garage interrato su due livelli

Al via da stamane i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato di Marina di Vietri. Del costo di circa 300mila euro, l'opera consentirà al comune di Vietri sul Mare di disporre di ulteriori cinquanta posti auto che saranno spalmati su due livelli.

L'intervento relativo alla realizzazione della nuova area di parcheggio è stato approvato con esecutività immediata lo scorso febbraio dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone che si propone di ultimare l'intervento in 180 giorni a partire da oggi.

Al coperto e su due livelli, il parcheggio è stato finanziato con fondi regionali già stanziati da Acamir, l'agenzia campana di infrastrutture e reti. La nuova infrastuttura rientra in un piano parcheggi che prevede anche la realizzazione di un'altra area di sosta sempre interrata e multipiano nell’area della stazione ferroviaria.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dell’utenza complessivamente circa 700 posti auto. Un numero decisamente importante che potrebbe risultare determinante per la gestione dei flussi veicolari non solo per quanto concerne Vietri sul Mare ma per l’intera Costiera Amalfitana.