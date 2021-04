Vittorio morto a 16 anni, caso archiviato. I genitori: «Depistaggio delle indagini»

Archiviato il procedimento per la morte di Vittorio Senatore, il 16enne che il 15 settembre 2019 perse la vita a causa di un incidente stradale avvenuto in via Benedetto Croce tra Salerno e Vietri sul Mare. A sciogliere la riserva è stata il gip Giovanna Pacifico del Tribunale di Salerno che ha accolto così la tesi della procura salernitana (pm Mafalda Cioncata) che aveva richiesto l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di ignoti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati