Bruxelles, spunta un affresco di 40 metri in difesa del clima: opera di Lula Goce che ha dipinto Madre Natura su un palazzo

Anche l'arte mette al centro delle loro opere l'emergenza climatica. Un affresco di 40 metri di altezza che rappresenta Madre Natura che si prende cura e protegge l'ambiente è comparso sulla parete di un palazzo in rue Louise a Bruxelles. L'ha realizzata l'artista spagnola Lula Goce per sensibilizzare e suscitare un dialogo sul clima. L'opera, intitolata «L'alchimista», inaugurata solo pochi giorni fa, è stata voluta dalle Nazioni Unite nell'ambito del decennio per il restauro dell'ecosistema, in collaborazione con l'organizzazione Street Art for Mankind. L'affresco realizzato da Lula Goce è solo il primo di una serie di 50 opere che compariranno nel corso dei prossimi 10 anni in varie città del mondo. L'intento, dicono i promotori, è di ricordare che gli ecosistemi del nostro pianeta sono minacciati dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dall'inquinamento e che non è mai stato più urgente intervenire per proteggerli.

Nata in Galizia, in Spagna, Lula Goce è cresciuta circondata dalla natura e vuole trasferire questa sua esperienza nei grandi spazi urbani. «Vivendo in città, circondati da auto ed edifici, perdiamo quella connessione con il mondo naturale», afferma l'artista , che ha creato opere d'arte in tutto il mondo, tra cui Azerbaigian, Messico e Stati Uniti. «Siamo parte della natura e spetta a noi essere responsabili del pianeta» dichiara. «L'arte creata in uno studio è per le persone che amano l'arte e sono alla ricerca dell'arte. Un affresco gigantesco sulla parete di un palazzo in piena città è dedicato alle persone che vanno al lavoro, che portano fuori la spazzatura e che non se lo aspettano.