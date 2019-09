Alzheimer, il mal di testa quadruplica il rischio: «Legame tra emicrania e demenza»

"The study published in the International Journal of Geriatric Psychiatry involved 679 people aged 65 or over in Canada, who didn't have dementia...People with dementia were 3 times more likely to have experienced migraines than those without dementia."https://t.co/MqTQFsGCNe — Médecin Légiste (@MLegiste) September 5, 2019

, soffrire di mal di testa potrebbe quadruplicare il rischio e triplicare quello di: a sostenere questa preoccupante tesi è Suzanne Tyas, della School of Public Health and Health Systems dell'università di Waterloo in Canada, in un'intervista all'agenzia ANSA. La Tyas è autrice di uno studio sull'argomento del legame tra demenza ed emicrania , che è stato pubblicato sull'International Journal of Geriatric Psychiatry.Gli epidemiologi canadesi hanno voluto indagare se vi fosse una relazione tra le due malattie. Così hanno coinvolto una popolazione di 679 over-65 e studiato il loro stato di salute prendendo in particolare in esame la presenza di malattie neurologiche.«Non disponiamo ancora di cure per l'Alzheimer, quindi la prevenzione resta cruciale» - ha sottolineato Tyas. «Identificare un legame con l'emicrania ci indirizza verso nuove strategie per prevenire il morbo». «Il nostro non è il primo studio ad individuare un legame tra emicrania, cefalee e demenza - ha precisato l'autrice - ma è il primo a mostrare chiaramente, dissipando i dubbi lasciati dai precedenti studi, il legame in modo specifico con l'Alzheimer».