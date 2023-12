Infarto, i cibi da evitare (ma che si mangiano spesso). I consigli del cardiologo: «Dovete eliminarli»

Quali sono i cibi da evitare per chi è a rischio infarto? Una buona alimentazione è la chiave per la salute cardiovascolare ed evitare problemi con il colesterolo. In Italia, nonostante la dieta mediterranea, l'abitudine agli spuntini può rappresentare però un problema. I cardiologi più prestigiosi al mondo sono intervenuti per dispensare i loro consigli.

L'alimento da elminare

Elizabeth Klodas, cardiologa della Mayo Clinic e fondatrice dell'entità "Step One Foods", ha allertato la popolazione sulla grande quantità di alimenti raffinati che vengono consumati.

I rischi

Specialista nella lotta contro il colesterolo, nei suoi ultimi articoli ha avvertito che questo tipo di snack mette seriamente in pericolo la salute del cuore delle persone. Questo tipo di cibo "spazzatura" è qualcosa che tutti dovrebbero eliminare dalla propria dieta. "In un anno, mangiare solo un sacchetto di patatine ogni giorno potrebbe aggiungere circa 3/4 tazze di sale al tuo corpo. Troppo sodio può aumentare la pressione sanguigna e un significativo aumento di peso può avere effetti negativi sul colesterolo e sullo zucchero nel sangue", afferma la dottoressa Klodas in un articolo sulla CNBC.

Gli altri cibi da evitare

La cardiologa si concentra anche su altri snack, come i nachos che di solito si "intingono" con formaggio, ketchup o altre salse ad alto contenuto di additivi e basso contenuto di fibre e altri nutrienti. Un serio nemico della salute cardiovascolare, ma un alleato per l’arrivo di possibili infarti o problemi simili.

Le alternative

La dott.ssa Klodas fornisce diversi esempi di alimenti che possono fungere da alternative. Che sono:

Hummus con verdure

noci crude

Frutta

In breve, conclude il dottor Klodas, come alternativa a qualsiasi cibo poco salutare, bisognerebbe cercare opzioni che contengano fibre alimentari integrali, acidi grassi omega-3, antiossidanti e oli vegetali che aiutano a ridurre il colesterolo. E, come ha detto lo specialista in nutrizione e gastronomia Michael Pollan, “se hai fame, mangia una mela. Se non vuoi la mela, non hai fame".