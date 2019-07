Integratori, ecco quali scegliere in base alla meta delle vacanze

Pronti a partire per le vacanze, ecco come rafforzare le difese in base alla meta, secondo i suggerimenti della farmacista e nutrizionista Giovanna Geri, co-fondatrice della startup Vitamina (takevitamina.com).



● Tropici, Caraibi o “viaggi avventura”

Probiotici e vitamine del gruppo B, magnesio e potassio

I probiotici, insieme alle vitamine del gruppo B, sono il miglior modo di affrontare un viaggio verso mete esotiche o tropicali (così come in ogni tipologia di viaggio): rinforzano l’intestino e aiutano l’organismo a prepararsi al cambiamento climatico e alimentare e per questo sarebbe meglio portarli in borsa in qualsiasi posto si vada

- spiega la dottoressa Giovanna Geri.

I probiotici non vanno solo messi in valigia, ma andrebbero addirittura assunti già un paio di settimane prima della partenza, per rinforzare l’equilibrio della flora intestinale. Anche il magnesio e il potassio, però, possono tornare utili, aiutando a reidratare l’organismo in caso di squilibri intestinali

● Spiagge Mediterranee: dalle Isole Greche alle coste italiane - Vitamina C, zinco, betacarotene e selenio



Per chi sceglie le spiagge Mediterranee, e prevede quindi di esporsi ai raggi del sole per periodi prolungati, gli integratori a base di betacarotene e selenio (spesso combinati con vitamica C e zinco) sono la scelta migliore. Entrambi svolgono un’azione protettiva sulla pelle: agendo da antiossidanti, prevengono gli effetti dei radicali liberi e, insieme ovviamente alle creme ad alto fattore anti-UV, proteggono la pelle dall’effetto dei raggi solari, contribuendo ad un’abbronzatura invidiabile

● Città e capitali europee - Mirtillo nero

Per chi opta per una visita a una calda capitale europea, consigliamo un integratore a base di mirtillo nero. L'estratto secco di mirtillo nero è ricco di antiossidanti polifenolici (antociani in particolare), delle sostanze che hanno una duplice attività: antinfiammatoria e vasoprotettrice. In sostanza, il mirtillo nero rinforza le pareti dei capillari e favorisce il ritorno venoso, contrastando il gonfiore e agendo su tutto il microcircolo: è particolarmente indicato per chi passa molto tempo in piedi, magari camminando, esponendosi ad alte temperature. Le gambe traggono un enorme beneficio dal mirtillo

● Mete fredde, dai ghiacciai islandesi ai fiordi scandinavi - Vitamina C, zinco e vitamina D3

Per chi ha scelto di rigenerarsi al fresco di qualche meta nordica, e si prepara quindi ad affrontare forti escursioni termiche, il consiglio ricade su vitamina C, zinco e vitamina D3: tanto le vitamine quanto lo zinco sono un sostegno per il sistema immunitario e le difese dell’organismo, oltre che per il metabolismo

● Lunghi viaggi intercontinentali - Melatonina

La melatonina è il miglior alleato di chi ha scelto di affrontare viaggi molto lunghi, e si prepara a volare a distanza di diversi fusi orari. Per evitare i fastidiosi sintomi del jet-lag, infatti, la melatonina è una buona scelta: assunta già dal giorno della partenza, aiuta a sincronizzare tempestivamente il proprio ritmo circadiano a quello di destinazione, ripristinando l’equilibrio tra orologio biologico e ora solare

Domenica 28 Luglio 2019, 21:13 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

