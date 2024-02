Talassemia, più di 500 i pazienti campani affetti: oltre la metà sono dipendenti dalle trasfusioni

Sono oltre 500 i campani affetti da talassemia, un deficit geneticamente determinato della coagulazione. Stando ai soli datitrasmessi dall’Azienda Ospedaliera Cardarelli, dall’Aou (Azienda ospedaliero universitaria) Vanvitelli,a quelli dall’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e dall’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, sono stati rilevati 495 casi di persone affette da talassemia. Di questi, 295 soffrono di una forma della patologia che li costringe ad essere trasfusione dipendenti(53 in età pediatrica e i restanti 242 adulti) ma in Campania sono 450 i trasfusi-dipendenti su settemila su base nazionale.

Ad accendere i fari sui malati talassemici di Napoli e di tutto il Sud Italia è FITHAD, Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la guarigione dalla Thalassemia Onlus, un ente No-Profit per la ricerca e cura della Thalassemia e Drepanocitosi.

L’obiettivo è aprire una breccia su un mondo poco conosciuto, solo immaginato e sicuramente vissuto con notevoli pesi e disagi nella quotidianità da centinaia di pazienti e dalle loro famiglie.

Di questo e di altro si parlerà in un incontro aperto al pubblico e a tutti i cittadini interessati il 5 marzo presso l’Hotel Royal Continental (a partire dalle ore 15) in cui pazienti e loro familiari parleranno dell’impatto delle trasfusioni sulla qualità di vita di chi soffre di Beta Talassemia e di chi gli sta accanto. L’incontro – denominato BConfident, realizzato con il contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb, intende dunque mettere sotto la lente gli aspetti psicologici e quelli relativi alla qualità di vita di chi è affetto da talassemia, sfatando i falsi miti sui trattamenti oggi a disposizione che non eliminano la dipendenza dalle trasfusioni con l’obiettivo di supportare i malati in una quotidianità dettata dalle terapie e trasfusioni necessarie per trattare una malattia cronica che accompagna il paziente dall’infanzia.Fari puntati sul valore del tempo nella beta talassemia con l’intento di creare occasioni di confronto costruttivo e positivo tra gli attori coinvolti nel percorso di cura per questa patologia.

L’ascolto reciproco sarà il filo conduttore che consentirà ai pazienti di raccontare la propria realtà, le storie, le attese e le speranze, il valore del tempo sottratto loro dalle terapie alla vita in famiglia e nelle relazioni tra pari e tra amici, compagni, coniugi, figli, così da definire l’impatto sulla propria qualità di vita, ma allo stesso tempo affrontare e sfatare i falsi miti e le perplessità riguardo alle opzioni terapeutiche oggi a disposizione dei pazienti.