Una app per il rilassamento muscolare riduce l'emicrania

Lo smartphone può diventare un nuovo alleato contro le emicranie. Una ricerca scientifica ha trovato come una app che aiuta il rilassamento, usata per almeno due volte alla settimana, può arrivare a ridurre il mal di testa per una media di quattro giorni in un mese. È questo il risultato di uno studio che ha portato i ricercatori della Scuola di medicina della New York University a sviluppare la app Relaxahead, che altro non è che una guida digitale per il rilassamento muscolare progressivo.



Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Digital Medicine ed è il primo a valutare, sotto una supervisione medica, una app per il trattamento dell'emicrania e una per l'uso di cure tradizionali. I partecipanti allo studio hanno avuto in media 13 giorni di emicrania al mese. Il 39% di loro ha anche riferito di avere ansia e il 30% depressione. La terapia con rilassamento muscolare progressivo, utilizzando l'app, ha però avuto un calo dell'uso nel corso del tempo: gli utenti sono scesi al 51% dopo sei settimane e al 29% dopo tre mesi. Gli autori dello studio hanno in programma di identificare potenziali tecniche per incoraggiare sessioni più frequenti.

Mercoledì 5 Giugno 2019

