Vino, a Salcheto il premio parker Green: l'azienda toscana pioniera del protocollo sostenibilità di Equalitas

Anche le aziende agroalimentari si attengono sempre più al protocollo sostenibilità. «L'azienda toscana Salcheto, è pioniera del protocollo Equalitas» e «tra le 24 cantine al mondo insignite del premio “Robert Parker Green Emblem”» per noi «un riconoscimento al percorso intrapreso verso il rispetto dell'ambiente». Lo afferma in una nota Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Equalitas, società che promuove la sostenibilità delle filiere agroalimentari e del vino in particolare, certificandola con un marchio ad hoc attraverso tre pilastri fondamentali: sociale, ambientale ed economico.

Capri e la via del vino, una tesi che offre valide basi per un turismo più green

Per il mondo del vino quello di Robert Parker - segue la nota - non è semplicemente un nome ma una vera e propria istituzione. Da anni misura e determina le tendenze del settore vitivinicolo e non è certo un caso che abbia istituito un premio, il «Robert Parker Green Emblem», che va a riconoscere il lavoro e gli sforzi compiuti da un ristretto numero di cantine nell'ambito della sostenibilità e del rispetto dell' ambiente. «Non può quindi che essere accolta con favore la notizia che in questa elite, che per il 2021 conta solo 24 aziende in tutto il mondo, ben tre siano italiane». Il premio a «Salcheto, tra le primissime ad aderire al protocollo Equalitas, ci inorgoglisce - ha sottolineato Ricci Curbastro - e conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni». Quindi prosegue «un successo che l'azienda Salcheto condivide con Equalitas, di cui ha sposato lo standard che prevede un protocollo di sostenibilità virtuoso». Infine, Ricci Curbastro ribadisce che «questo, come dimostra l'attenzione posta da realtà importanti come Robert Parker, è il futuro ed è quanto richiedono i consumatori del terzo millennio. E forse possiamo prenderci il merito, come Italia e come Equalitas - conclude - di essere stati tra i primi a muoverci in modo organico e programmatico in questa direzione».