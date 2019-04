Vinitaly, Villa Matilde raddoppia e diventa “Villa Matilde Avallone”

Giovedì 18 Aprile 2019, 18:08

Villa Matilde ha scelto il palcoscenico del Vinitaly per lanciare il suo nuovo progetto aziendale. Durante il Salone Internazionale del vino e dei distillati di Verona è stato infatti presentato il nuovo corso della storica azienda vitivinicola campana che da sempre lega il proprio nome alla riscoperta del Falerno del Massico. Un riassetto importante che si concretizza dopo un attento studio condotto dalla società di branding e strategic design Robilant Associati al fine di raggiungere un più chiaro posizionamento sui mercati nazionale e internazionale. Non una rivoluzione, ma un modo più efficace di raccontare al pubblico la storia, il prodotto e i valori aziendali.La prima grande novità riguarda il brand: “Villa Matilde” diventa “Villa Matilde Avallone”. Con l’aggiunta del cognome di famiglia nell’estensione del nome aziendale si compie una svolta significativa e si sottolinea il valore di un’impresa che ancora oggi è orgogliosamente a conduzione familiare, guidata dai fratelli Salvatore e Maria Ida Avallone che portano avanti il sogno di loro padre Francesco Paolo Avallone, fondatore dell’azienda.Il nuovo progetto chiarisce meglio anche il profilo di Villa Matilde Avallone sulla scena vitivinicola campana presente su ben tre distretti vitivinicoli della regione: l’alto casertano con la Tenuta di Cellole, dove tutto è iniziato oltre cinquant’anni fa riportando in vita il leggendario Falerno del Massico; il beneventano dove nascono i vini Terre Cerase, Falanghina e Aglianico e l’Irpinia con la Tenuta Pietrafusa dove si coltivano le uve Aglianico, Fiano e Greco di Tufo per la produzione delle tre DOCG dell’azienda: il Taurasi, il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo. Il progetto creativo ha interessato anche il layout delle etichette dell’intera gamma di vini giocando con palette cromatiche differenti e diversi temi figurativi.«Con questo nuovo progetto aziendale vogliamo rafforzare in una storia unitaria, unica e memorabile la nostra azienda di famiglia nata da un sogno di nostro padre - affermano Salvatore e Maria Ida Avallone - Villa Matilde Avallone conferma la sua doppia natura di custode dell’antico e di azienda moderna e innovativa capace di essere al passo con i tempi».