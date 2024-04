Pompei, apre Signorvino la Grande Cantina Italiana per la prima volta al Sud

Signorvino, la Grande Cantina Italiana del Gruppo Oniverse (ex Calzedonia), ha annunciato durante il Vinitaly l’apertura del primo punto vendita al Sud Italia. Entro l’autunno del 2024 la nota catena di enoteche con cucina aprirà a Pompei.

«Nella nostra mission c’è la volontà di promuovere la conoscenza delle straordinarie eccellenze vinicole italiane, mettendo in luce sia i rinomati produttori che le piccole realtà innovative. Siamo pronti a portare queste storie in nuove città italiane e, oggi possiamo dirlo con orgoglio, finalmente anche al Sud», ha dichiarato Federico Veronesi, proprietario del brand insieme alla sua famiglia.

Con oltre 2.000 referenze e una proposta gastronomica che parte dalle eccellenze territoriali, Signorvino dà vita a un menù che omaggia la qualità e i sapori della tradizione italiana, rappresentando sempre più un punto di riferimento solido per gli appassionati di vino e gastronomia

«Vogliamo portare ovunque il meglio della tradizione enogastronomica italiana, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle straordinarie eccellenze vinicole italiane, mettendo in luce sia i rinomati produttori che le piccole realtà innovative», ha detto Luca Pizzighella, General Manager Signorvino.

Con 38 punti vendita, dieci in più rispetto al 2022, e nuove imminenti aperture, Signorvino offre un'ampia selezione di vini italiani e un'esperienza gastronomica unica.

L’annuncio arriva in concomitanza - non a caso - con il lancio del nuovo concept «Signorvino Stories», che segna l’inizio simbolico di un anno di storie di eccellenza del settore enogastronomico italiano. Il concept è stato presentato al Vinitaly 2024 durante la grande festa di sabato 13 aprile presso il Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra, cui hanno fatto seguito numerosi eventi di degustazione, approfondimenti, masterclass. Nei prossimi mesi, a supporto del concept, Signorvino offrirà ai suoi clienti importantissime occasioni di approfondimento e conoscenza insieme ai grandi nomi del vino italiano, con eventi, contenuti informativi, eventi itineranti e nuove aperture.

«Ogni vino racconta una storia che ha inizio tra le viti e giunge fino alla tavola, da gustare a sorsi lenti. È una narrazione che mette al centro la passione dei vignaioli, l'attenzione dei Wine Specialist e il coraggio presente in ogni bottiglia. Signorvino invita tutti a scoprire insieme il sapore delle storie legate al mondo del vino».

Il menù di Signorvino

Il menù di Signorvino riflette l'amore e la passione e le storie delle eccellenze gastronomiche italiane, con piatti anche vegetariani, creati con ingredienti selezionati di alta qualità provenienti dalle migliori aziende del Paese.

Il simbolico «viaggio gastronomico italiano» comincia a tavola, con una selezione di antipasti che celebra la diversità delle regioni italiane, dai grandi taglieri di salumi e formaggi serviti con fragranti panificati ai fritti, fino alle focacce e ai tipici arrosticini abruzzesi. Il menù si arricchisce con primi piatti tipici della tradizione italiana, carbonara, cacio e pepe, spaghetti al pomodoro e stracciatella, spaghetti aglio, olio e peperoncino, orecchiette alle cime di rapa, lasagna e risotto all’amarone, secondi di carne, tartare di manzo, tagliata di fassona piemontese, cotoletta, roast beef di manzo, ma anche panini come il Signor Burger con Pane al Lambrusco, burger 100% manzo, fontina DOP, senape al miele e cipolla rossa agrodolce, servito con patate novelle al forno e anche contorni, insalate e un’ampia scelta di dolci. Immancabili, ovviamente, i vini, con un’ampia scelta di vini italiani selezionati con cura da rinomati produttori e piccole realtà vinicole emergenti.