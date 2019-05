È «50 Kalò di Ciro Salvo London» la migliore pizzeria d'Europa. Il risultato emerge da «50 Top Europa», graduatoria di specialità sui 50 migliori locali del vecchio continente. La classifica va ad aggiungersi alla lista italiana dell'edizione 2019 di «50 Top Pizza», guida on-line delle migliori pizzerie d'Italia, d'Europa e del mondo. La pizzeria napoletana vincitrice del Premio Fior d'Agerola 50 Top Europa è seguita sul podio dalla parigina Bijou di Gennaro Nasti, e B‘st, a Copenaghen, del siculo-danese Christian Puglisi. I Paesi con il maggior numero di locali inseriti in classifica sono Inghilterra (a quota 10), Francia (8) e Germania (5). La classifica vede rappresentate 23 diverse nazioni. Il 27 giugno- spiega una nota- saranno svelate le candidature riguardanti la Migliore pizzeria in Sud America e la Migliore Pizzeria in Brasile e la classifica di 50 Top Nord America. Il 23 luglio presso il Teatro Mercadante di Napoli verranno invece rese note le migliori 50 pizzerie d'Italia e consegnati i premi speciali e tutti i riconoscimenti esteri.

Giovedì 23 Maggio 2019, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 19:13

