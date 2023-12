A Ivano Veccia il Premio ‘Pizza Doc Awards‘ 2023

Ivano Veccia, il famoso pizzaiolo ischitano, ha ricevuto dall’Accademia Nazionale Pizza DOC il prestigioso riconoscimento “Pizza Doc Awards” 2023 con cui l’Accademia premia ‘l’approccio culturale, l’innovazione tecnica, il rischio imprenditoriale e la creatività comunicativa di chi si è particolarmente contraddistinto nel mondo della pizza.’

Il premio è stato conferito al Veccia per il suo grande impegno profuso quale pizzaiolo e in particolare per il lavoro svolto nel settore pizza dell’Ischia Safari’ l'evento ideato dagli Chef stellati, di fama internazionale, Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro, per celebrare i sapori tradizionali autentici promuovendo e valorizzando la cultura enogastronomica anche dell’isola verde.

Il premio Ivano lo ha dedicato a loro e a tutta la squadra di Ischia Safari.

Il famoso e pluripremiato pizzaiolo negli anni si è contraddistinto perché rivisita le pizze classiche con richiami ai profumi e alle tradizioni della sua terra natia. Tra le sue pizze più richieste vi sono: la Anna Savio, la prima realizzata insieme a Nino Di Costanzo, con provola, fior di latte e, all’uscita, scarola riccia condita con olio di alici di Cetara, pomodorino semy dry, olive caiazzane, noci, olio extravergine d’oliva Dop e germogli, e la pizza Alice, dedicata alla figlia, condita con pomodoro ciliegino grigliato in entrata e, in uscita, misticanza, filetto di Marango marinato con sale bilanciato, spezie e olio Evo piccante.

Ed ancora la Lasagna povera ispirata alla famosa Cosacca e arricchita con l’origano ischitano. Quest’ultima fu proposta per la prima volta nel 2015 anno a partire dal quale Veccia ha assunto il ruolo di ‘Capitano’ per il settore pizza di Ischia Safari.