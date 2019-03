Adunanza Deliziosa, cene d'autore ​il mercoledì da Osteria Partenope

Mercoledì 27 Marzo 2019, 17:24

Mercoledì 27 marzo si inaugura “Adunanza Deliziosa - Reati con gusto”, un format gastronomico che, richiamando ironicamente il reato di radunata sediziosa, vuole condurre i partecipanti in un percorso di degustazioni fuori dai soliti schemi. Anzi, per dirla con l'articolo penale del reato da cui prende nome: «Diretto a provocare pubblico scompiglio».È questa l’ultima idea di Fabio Messina, figlio d'arte della gastronomia partenopea da ben tre generazioni e patron del ristorante Osteria Partenope in via Cimarosa al Vomero. Il format prende vita dal suo sogno originale: intercettare i desideri culinari delle persone, regalando un momento di gusto indimenticabile.E si avvale della presenza di aziende vitivinicole italiane che saranno testimoni del “reato” e racconteranno i vini scelti in abbinamento alla singola portata: questa sera è la volta di Vigne Chigi, una delle cantine delle prime quattro serate - una azienda per ogni cena - che si terranno ogni mercoledì sera fino a maggio.Ogni cena si articolerà attraverso cinque portate che ricordano la generosità del mare, la freschezza della brezza marina e le carezze del sole sul golfo di Napoli. In cucina, un team di professionisti: il neo arrivato chef Marco Iavazzo, che nel curriculum vanta esperienze con gli stellati Nino Di Costanzo, Andrea Ribaldone, Matteo Baronetto e Paolo Barrale, e il resident chef Giancarlo Musto.