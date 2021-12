Le parole chiave del nuovo anno a tavola

Di recente una mamma, preoccupata per l'obesità del figlio si è rivolta ad una nutrizionista. Facile la ricetta: via i cibi precotti, patatine fritte e merendine, si a legumi frutta e verdura con poca carne ogni giorno. Dopo quindici giorni la signora torna e protesta. La nutrizionista le chiede preoccupata: «Di cosa si lamenta? Non funziona la dieta che le ho dato?». «Si -risponde la mamma- mio figlio sta dimagrendo, ma io sono costretta a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati