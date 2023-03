Atelier del Gusto, nella Tenuta Cavalier Pepe appuntamento con i formaggi irpini

Continuano a marzo gli Atelier del Gusto, la nuova formula ideata dalla Tenuta Cavalier Pepe per coccolare i propri ospiti, accompagnandoli alla scoperta delle prelibatezze irpine abbinate ai propri vini. Dopo gli appuntamenti di febbraio con i Tartufi Irpini a marzo è la volta dei Formaggi Irpini. In Tenuta, sono 2 i week end di marzo dedicati: il primo sabato 11 e domenica 12; il secondo sabato 18 e domenica 19.

Gli ospiti, fin dal loro arrivo in Cantina, saranno immersi in un’esperienza esclusiva tra i sapori e i profumi dei formaggi irpini, a partire dall’accoglienza, continuando con le degustazioni guidate insieme a finger food sapientemente preparati dallo Chef del Ristorante La Veduta, e a una accurata selezione di vini, serviti in abbinamento. Anche per i bambini è previsto un laboratorio di avvicinamento agli aromi insieme a una degustazione alla cieca di marmellate. Dopo la passeggiata all’aria aperta, per coloro che lo desiderano, sarà possibile pranzare con un menù dedicato ai formaggi, abbinati ai vini della Tenuta, per completare a tavola un percorso sensoriale unico.

Il programma con i formaggi irpini, intende ampliare la piacevolezza del palato a tutte le autenticità del territorio, con la degustazione guidata e l’approfondimento a cura dei Maestri Assaggiatori Onaf di 4 formaggi irpini, in abbinamento con alcune annate storiche dell’azienda: il Primo sale di Milk Coop abbinato a Bianco di Bellona Irpinia Coda di Volpe Doc 2021, il Caciocavallo semi-stagionato di D&D abbinato a Brancato Fiano di Avellino Docg 2013, il Carmasciano stagionato di Forgione abbinato a La Loggia del Cavaliere Taurasi Riserva Docg 2011 e il Blu di Pecora di Carmasciano abbinato a Chicco d’Oro Passito Campania Igt 2019.

La stessa cura di sempre sarà riservata per l’accoglienza, come al laboratorio dedicato ai bambini, e le passeggiate tra i vigneti e gli oliveti.