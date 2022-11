Buyer da Taiwan nella Valle del Sele per scoprire tartufo, buona tavola e paesaggi

Da Taiwan alla Valle del Sele per conoscere il tartufo di Colliano e le prelibatezze dell'orto e delle preparazioni delle aziende locali. Sono i buyers ospitati per conoscere quelle eccellenze che la natura offre e le aziende trasformano. In mattinata sono statoi tra i boschi di Colliano alla ricerca di tartufi neri, una caccia che ha dato i suoi frutti, poi hanno assaggiato i prodotti del contadino che un'azienda di Palomonte, Casa Iuorio, trasforma da alcuni anni in pregiati prodotti commercializzandole sia direttamente che on line. I buyer sono stati quindi accolti direttamente nel laboratorio per far loro vedere il ciclo di preparazione delle verdure e il lavoro artigianale che viene realizzato.



E proprio questa artigianalità a km zero è stata particolarmente apprezzata. Ambiente, paesaggi, prodotti e buona tavola sono stati i protagonisti di una giornata di promozione del territorio.