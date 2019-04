Dieci chili di pasta di Gragnano al Carbonara Day al Chiaia 260

Giovedì 4 Aprile 2019, 17:48

Dieci chilogrammi di pasta di Gragnano tirata al bronzo, centocinquanta uova provenienti dagli allevamenti del territorio e guanciale di Agerola. La carbonara da record, realizzata con prodotti Made in Campania, sarà preparata domani sabato 6 aprile a Napoli, presso il ristorante ‘Chiaia 260’ in via Chaia 260. L’evento, organizzato per il Carbonara Day, si terrà alle ore 12,00. Saranno presenti il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, lo speaker radiofonico di Radio Marte Gianni Simioli e il proprietario del Caffè Gambrinus Massimiliano Rosati. Turisti e napoletani potranno gustare un assaggio di 30 grammi di carbonara o uno spicchio di pizza alla carbonara. Il Carbonara Day è stato creato per omaggiare uno dei piatti più famosi della cucina italiana. Nonostante si tratti di una pietanza tipica della tradizione romana è amato e consumato anche in Campania e nelle altre regioni. L’iniziativa del ‘Chiaia 260’ è rivolta a dare risalto alla ricetta originale romana ma con l’uso di prodotti provenienti dal territorio. Un modo per rimarcare l’importanza di preparare la carbonara secondo il procedimento ‘storico’ e senza ingredienti alternativi. Troppo spesso, infatti, appaiono su internet dei tutorial realizzati all’estero che spiegano come prepararla, senza rispettare la ricetta originale. L’evento disabato servirà a sottolineare il concetto alla base della carbonara: “Ci va il guanciale”.