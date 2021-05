Dinner in The Sky a Napoli con Franco Pepe: una pizza a 50 metri di altezza

Dinner in The Sky arriva per la prima volta in Campania e con un programma gastronomico senza precedenti: una parata di chef stellati e il maestro pizzaiolo Franco Pepe che preparerà, per la prima volta al mondo, la pizza a 50 metri di altezza.

Dal 2 al 6 giugno a Napoli e poi dal 10 al 13 giugno a Caserta, Dinner in The Sky è organizzato da Wip Communication di Vincenzo Moriello e Vittorio Piccirillo in collaborazione con Dinner in The Sky...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati