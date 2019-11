​L’autunno caldo dei Fratelli Salvo: sei cene in pizzeria con sei grandi interpreti della cucina italiana

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei appuntamenti nellaa Riviera di Chiaia a Napoli, dove i grandi protagonisti della cucina italiana saranno ospiti di, per dar vita a vere e proprie jam session del gusto. Un viaggio nelle migliori cucine d’Italia senza muoversi da Napoli.prenderà il via mercoledì 13 novembre, a partire dalle 21, condel celebre ristorante Da Vittorio, da tantissimi anni 3 stelle Michelin, per una serata che è già sold out.