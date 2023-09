Ischia, dopo «Andar per cantine» arriva «Stelle in cantina»

Come annunciato con un comunicato sul suo sito ufficiale l’associazione di promozione turistica e del territorio ‘Pro loco Panza’ di Ischia dopo averci accompagnato alla riscoperta delle tradizioni vitivinicole ed enogastronomiche dell’isola d’Ischia e la visita ai più antichi vitigni con ‘Andar per cantine’ ci riporta in cantina per farci degustare il ‘Menù Mediterraneo’ del grande chef stellato Pasquale Palamaro.

Si apre così “Stelle in Cantina”, il primo evento di gusto ideato esclusivamente per la manifestazione. L’appuntamento gourmet e’ martedì 26 settembre presso la tenuta Calitto a Villa Piromallo con il ‘cuoco pescatore’ Pasquale Palamaro stella Michelin del ristorante Indaco (info e prenotazioni su www.prolocopanzaischia.it o 081908436).

Le pietanze ‘stellate’ saranno accompagnate dai vini delle rinomate cantine D’Ambra.

«Sono contento di poter dare il mio contributo all’interno della manifestazione.

Proporrò per l’occasione la mia cucina del Mediterraneo con un menu’ degustazione che sposa la mia filosofia di cucina» spiega Palamaro, tra l’altro anche ideatore e promotore, con la linea ‘Marificio’ dei ‘salumi di mare’ leccornie create dalle sue sapienti mani artigianali che trasformano la materia prima di qualità, spesso pescata direttamente nel mare di Ischia dal famoso chef del ristorante Indaco, in una linea di prodotti ittici, salumi e insaccati di mare unici e originali.