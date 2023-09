La Reggia Designer Outlet ospita Wine&Thecity, il festival dedicato ai «wine lover»

L’ebbrezza creativa di Wine&Thecity torna a La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen: due giorni di degustazioni in boutique per una shopping experience che solletica i sensi e appassiona i wine lover. Giovedì 28 settembre e Venerdì 29 settembre, dalle 17:00 alle 20.00, calici, sommelier e vini entrano in 40 boutique selezionate del Centro per un aperitivo insolito tra abiti e accessori moda, all’insegna del fashion&wine per scoprire le nuove collezioni autunnali.

Fall in wine è il tema di questa seconda edizione presso La Reggia Designer Outlet che dà il benvenuto all’autunno, alle nuove collezioni di stagione e al buon vino. Con la wine map dell’evento – sia cartacea che digitale - si potrà seguire il percorso alla scoperta di vini e cantine all’interno dei negozi contrassegnati dal logo dell’evento. In ogni negozio ci sarà un vino da degustare e una cantina da scoprire. I Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier accompagneranno le degustazioni nelle boutique: la partecipazione è gratuita, sarà sufficiente iscriversi sul portale de La Reggia Designer Outlet nei giorni precedenti l’evento a questo link, l’iscrizione dà diritto anche al calice da degustazione in vetro in omaggio.

La novità di questa edizione è il cooking show di Marianna Vitale, chef una stella Michelin di Sud Ristorante, nella Piazza delle Palme, al centro de La Reggia Designer Outlet. Tra piastre e padelle, chef Marianna incanterà gli ospiti tra racconto e preparazioni live: ingredienti insoliti, radici ben salde nella tradizione, un twist creativo e una verve unica caratterizzano la cucina di Marianna Vitale, esploratrice di sapori e abbinamenti, capace di destreggiarsi tra preparazioni pop e fine dining. Giovedì 28 la chef si esibirà in un live cooking con la brigata di Sud Ristorante, Venerdì 29 settembre toccherà al team giovane e creativo di Marlimone, il bar bistrot che Marianna Vitale ha aperto a Pozzuoli, per offrire un’inedita linea di cucina, bar e acidità. In pentola i formati di Pasta Armando, la pasta di grano di Filiera 100% italiano, trafilata al bronzo in Irpinia e certificata zero residui di pesticidi e glifosato.

Nella Piazza delle Palme anche la nuova Audi Q8 e-tron presentata da A&C Motors Concessionaria Audi per Napoli Caserta e provincia, partner di Wine&Thecity.