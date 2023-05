McDonald’s riapre il ristorante di via Argine nel centro Neapolis a Napoli

Grandi novità per il ristorante McDonald’s di Napoli in via Argine che si presenta al pubblico completamente rinnovato attraverso il modello Experience Of The Future.

Questo nuovo format introduce modifiche sostanziali pensate con l’obiettivo di offrire una migliore esperienza ai clienti sia in termini di preparazione e qualità dei prodotti che rispetto al servizio.

I cambiamenti sono tangibili già al momento dell’ordine, da farsi attraverso chioschi digitali che consentono di consultare l’intero menu, personalizzare i prodotti e pagare con carte di credito e bancomat, evitando così code alle casse.

Dopo aver inserito l’ordine il chiosco trasmette le informazioni direttamente alla cucina, dove i prodotti vengono preparati al momento, offrendo la garanzia di un pasto fresco e gustoso.

Terminato il momento dell’ordinazione, non sarà più necessario per i clienti attendere in fila il proprio vassoio, ma potranno accomodarsi al proprio tavolo in attesa di essere serviti dal personale di sala. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app.

Ulteriore novità è la presenza del McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno.

Oltre a queste importanti novità nel servizio e nell’offerta, il ristorante appare interamente rinnovato negli arredi e nel layout, attraverso l’utilizzo di nuovi materiali che restituiscono uno stile moderno e attuale.

È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi interattivi in sala per intrattenerli durante la loro permanenza.

Il nuovo ristorante di Napoli Argine ha 200 posti a sedere tra interno ed esterno ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 e dal sabato alla domenica dalle 9:00 alle 22:00. Nel locale è attivo anche il servizio di McDelivery, dal lunedì al venerdì fino alle 22:00 e dal sabato alla domenica fino alle 23:00.