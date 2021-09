Pizza più leggera con la musica classica, la ricetta segreta di Ferdinando Simeoli

Il pizzaiolo napoletano Ferdinando Simeoli mette a punto un nuovo metodo per una pizza più leggera, partendo dalla singolare ricerca di uno scienziato giapponese, Masaru Emoto, il quale ha fotografato al microscopio elettronico l'acqua dopo averla esposta a vibrazioni di origine diversa.



Da quest'esperimento è emerso che l'acqua, se sottoposta all’effetto di parole e pensieri positivi o di note melodie, forma dei bellissimi cristalli, simili a fiocchi di neve, invece, se raggiunta da vibrazioni «negative», i cristalli prodotti risultano amorfi.

APPROFONDIMENTI L'ECCELLENZA 50 Top Pizza 2021: la migliore pizza del mondo è di Caserta,... LA NOVITÀ Pizze altamente digeribili, Perrella e Molino Casillo lanciano la... VIAGGI Groenlandia, scoperta per caso una nuova isola: è la...

Su questo si basa la teoria di Simeoli, il quale, nella sua pizzeria di Pozzuoli, fa «ascoltare» all'acqua che utilizza per la preparazione dell'impasto, la musica di Mozart, Bach, Beethoven, Rossini e Vivaldi.



Questa è una sperimentazione che Simeoli intende sottoporre all’attenzione di un nuovo studio scientifico, per misurarne e valutarne i reali effetti e benefici sul più tradizionale dei prodotti made in Napoli.