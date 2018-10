Mercoledì 3 Ottobre 2018, 15:07

Piatti “principeschi” al Palazzo Mediceo di Ottaviano per la terza edizione dell’Ottaviano Food Festival il festival del gusto organizzato nella provincia napoletana dall’Associazione Culturale Arcobaleno Vesuviano e dall’executive chef patron di Taverna Vesuviana Alfonso Crisci.La manifestazione patrocinata dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Ottaviano ha ospitato oltre settanta chef provenienti da tutta Italia, tra stellati e potenziali candidati all’ambìto riconoscimento assegnato dalla guida Michelin. Tra le presenze anche Fausto Arrighi (ex direttore della guida Michelin) ed Annamaria Farina, Sandro Serva, Giuseppe Di Iorio e Peppe Stanzione, che si sono alternati ai fornelli dello showcooking. Ben novantasei le postazioni chef beverage e degustazioni all’ interno del castello, simbolo della città di Ottaviano ed oggi presidio di legalità e bellezza in quanto bene confiscato alla camorra e dal 1995 nella gestione del Comune di Ottaviano anche come sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. L’ evento sostiene anche i progetti dell’associazione “La Bottega Dei Semplici Pensieri”, amici del cuore di questa edizione. A concludere la lunga notte del gusto, il cooking dj-set dell’eclettico Don Pasta che dopo New York e prima di Istanbul ha scelto Ottaviano come terra di mezzo per una tappa nazionale.