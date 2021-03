Pasqua ai tempi del Covid: casatiello e pastiera sono delivery da Squisito

Pasqua è alle porte e le maestranze artigiane di Squisito, la boutique gastronomica del gruppo Ciro Amodio a Sant’Anastasia, sono in pieno fermento per realizzare le ricette della tradizione in versione take away. Casatielli e pastiere, latticini freschi e salumi pregiati per il tradizionale antipasto pasquale, carni scelte dai migliori allevatori nazionali e internazionali e molto altro. A fare la differenza è la grande qualità delle materie prime e dei prodotti proposti frutto di una continua ricerca del buono tra i migliori marchi e artigiani italiani.

Gli amanti della “fellata” - termine che deriva da fella che in napoletano significa fetta – hanno la possibilità di comporre da Squisito un tagliere dal gusto ricercato, scegliendo tra un assortimento di oltre 200 eccellenze presenti nel reparto salumeria: pancette pregiate e mortadelle 100% italiane insaporite con pistacchio di Bronte e tartufi, il rinomato jamon ibérico Joselito Gran Riserva e la bresaola Igp di Fassona Piemontese, il San Daniele affumicato con foglie di tabacco del Kentucky e il culatello di Zibello Dop. Salumi di spessore, per veri intenditori, perfetti da accompagnare con formaggi di carattere. La scelta spazia dalla tradizionale ricotta salata alle note gustose e delicate della ricotta toscana di Sorano e poi ancora i grandi stagionati come il provolone del Monaco 14 mesi, i formaggi francesi a pasta molle e il gorgonzola di Luigi Guffati. Immancabili i latticini, realizzati freschi di giornata, pensati per dare un tocco tipicamente campano al tagliere con trecce e bocconcini di mozzarella, ciliegine con panna e provole affumicate.

Da ordinare e portare a casa è il Casatiello pasquale, grande classico della cucina partenopea, realizzato ad arte dai maestri dell’impasto di S.Qui.Sito: materie prime accuratamente selezionate e lenta lievitazione sono il segreto per ottenere un impasto soffice e leggero, realizzato con lievito madre, sugna, uova e un perfetto mix di salumi e formaggi. E per coloro che non rinunciano alla pizza neanche a Pasqua ci sono la pizza rustica con uova, ricotta e formaggio e la pizza in pala farcita con pancetta e carciofi. Inoltre la panetteria offre numerose altre delizie: dal filone sugna e pepe ai grissini artigianali e poi una varietà di pani e panini a base di farina integrale, multi cereali, di grano saraceno o di segale.

Vasto anche l’assortimento di piatti pronti, pensati dai cuochi di S.Qui.Sito per essere portati in tavola e gustati in famiglia: tra i primi spicca la lasagna ai carciofi preparata con sottili sfoglie all’uovo alternate con carciofi affettati, besciamella e fior di latte. Ampia la scelta dei secondi a base di carne, tagli pregiati sottoposti a lunghe frollature, che garantiscono maggiore morbidezza e intensità di gusto: c’è il classico ruoto di agnello con le patate, una selezione di arrosti alle brace e il pregiato agnello di Laticauda varietà tipica del Sannio beneventano. E per coloro che desiderano cimentarsi nella tradizionale braciata di pasquetta il reparto macelleria vanta carni provenienti da tutto il mondo: dalle nostrane Chianina IGP e Marchigiana IGP, alle carni estere come il Black Angus Americano, la Picanha tipica della cucina brasiliana e il pregiatissimo Kobe Wagyu.

Grande spazio è dedicato anche ai dolci pasquali. È sulla base di antiche ricette napoletane che nasce la pastiera artigianale di S.Qui.Sito: dentro un cuore morbido a base di ricotta e grano cotto, cubetti di cedro e arancia candito avvolti da una sottile crosta di pasta frolla esaltata dal profumo di cannella e fiori d’arancio. Belle da regalare e ragalarsi le colombe nate dalla collaborazione con Sal De Riso, maestro indiscusso dei lievitati artigianali che per S.Qui.Sito ha realizzato due varianti: la classica mandorlata e la Colomba all’amarena. Da segnalare anche le colombe di Pepe Mastro Dolciere e, per i più golosi, una selezione di uova di cioccolato della cioccolateria napoletana Piluc.

Nei calici non possono mancare vini di spessore. L’Enoteca di Squisito si compone di oltre 500 etichette provenienti da 80 case vinicole: dai vini iconici Sassicaia, Ornellaia e Tignanello alle azienda campane Marisa Cuomo e Quintodecimo e poi una immancabile selezione di distillati e champagne francesi Jacquesson, Dom Perignon e Jean Michel perfetti per le grandi occasioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA