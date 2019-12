Pasta e fagioli con le cozze con Whiskey Sour: la sfida dello chef a Torre del Greco

La pasta e fagioli con le cozze (a’ pasta e fasule cu’ e’ cozzeche) è un tipico piatto della cucina napoletana che ha origini antiche che affondano le radici in due comuni napoletani: Pozzuoli (dove tra gli ingredienti della ricetta c’è il peperoncino) e Torre del Greco (ove si utilizza il pepe per conferire ancora più carattere al piatto). Ed è proprio a Torre del Greco, precisamente all’”Imperium bar - bistro”, che lo chef Vincenzo Langella propone questa apprezzatissima pietanza in abbinamento a un cocktail, il Whiskey Sour, il re dei cocktail sour (ovvero i drink preparati con distillato, succo di limone fresco e zucchero). Un cocktail avvolgente (ancor di più se preparato con l’albume d’uovo), come il piatto che accompagna, dal sapore preciso e netto, con i profumi affumicati del bourbon (che rendono questo drink abbinabile a piatti sostanziosi) che si ritrovano rinfrescati dalla carica aromatica del limone che completa quella dei frutti di mare della pasta e fagioli (infatti il whiskey sour è considerato anche una valida alternativa al Martini nell’abbinamento con le ostriche).

Ma questo è solo un esempio delle numerose proposte di food pairing che lo chef torrese e i tre bar tender dell’Imperium (Ivan Cerbone, Rosario Marciano e Sandro Azam) propongono, tutti fatti tra ricette della tradizione e cocktail cult bevuti in tutto il mondo.

L’”Imperium bar - bistro” è una realtà ristorativa della cittadina vesuviana che ha aperto i battenti pochi giorni fa grazie all’impegno di tre imprenditori (Lorenzo Villani, Riccardo Azam e Anna Villani) che hanno voluto creare una location ove “si mangia e si beve bene”, definizione quest’ultima che nel passato era uno slogan di Torre del Greco, meta estiva di tanti turisti (attirati dalle sue bellezze e dalla proposta culinaria dei suoi ristoranti) e di persone provenienti da tutta la Campania che la sceglievano come destinazione per pranzi domenicali fuori porta o per cene romantiche in riva al mare o vista Vesuvio.

”Oltre a coronare il nostro sogno, ovvero quello di aprire un bar – bistro – raccontano i proprietari – con “Imperium” intendiamo ricanalizzare l’attenzione dei buongustai su Torre del Greco, che desideriamo sia di nuovo considerata come l’”Impero del gusto””.

