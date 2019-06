Pummarola Gourmet a Portici: all’inaugurazione gli attori di Made in Sud e tanti vip

Lunedì 10 Giugno 2019, 19:16

Non è una pizza qualsiasi quella offerta da Pummarola Gourmet a Portici nel giorno della sua inaugurazione: un impasto leggero e altamente digeribile che richiama i sapori originali del 700’, quando non esistevano farine raffinate come quelle usate ai nostri giorni ma solo farina di tipo 1 macinata su pietra. E insieme alle altre materie prime di alta qualità il risultato è una pizza da leccarsi i baffi. Non a caso gli attori di Made in Sud e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo non hanno perso l’occasione per gustare la vera pizza napoletana. «Siamo venuti appositamente perché sapevamo di trovare una pizza di alto livello», confessa Peppe Laurato, che insieme a Rosaria Miele, Antonio D’Ausilio e Rosario Toscano hanno scherzato con tutti i presenti in un’atmosfera accogliente e familiare, curata con attenzione da Giuseppe Pollio.«Meritatissimo il premio assegnato da Alessandro Borghese su Sky Uno», continua Rosaria Miele ricordando la sfida vinta dal maestro pizzaiolo Giuseppe Vesi e dalla sua Accademia Maestri Pizzaioli Gourmet nel noto format televisivo contro rinomate pizzerie napoletane. «Noi siamo gli unici a riproporre la ricetta originale della pizza napoletana – commenta Vesi – e siamo contenti degli apprezzamenti ricevuti anche in questa occasione. Ora a Portici in via Antonio de Curtis, prestissimo insieme a Peppe Pollio anche una nuova apertura al Vomero. Vogliamo portare avanti con orgoglio la cultura e la tradizione culinaria delle nostre terre».Ma per tutta la settimana inaugurale, fino al 13 giugno, agli ospiti verrà offerta birra e dolce gratis: «Vogliamo fare un regalo a chi vuole venirci a trovare ed è curioso di conoscere la nostra idea della pizza - spiega Pollio - Cerchiamo di offrire qualità e anche comodità. Abbiamo infatti pensato a tutto, anche al parcheggio per i nostri clienti. Siamo attenti affinché chi ci venga a trovare possa tornare a casa contento e soddisfatto».