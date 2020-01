L’amore a sorpresa! Cena e premi al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

È la serata dedicata agli innamorati. E allora cosa c'è di meglio di una cena romantica ammirando il panorama mozzafiato di Napoli? Venerdì 14 febbraio a partire dalle 20.30 il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo apre le porte del Roof Garden Angiò, all'undicesimo piano dell'albergo in via Ponte di Tappia, prendendo le per la gola gli ospiti con il menu dello chef Pasquale De Simone (4 portate con aperitivo di benvenuto al costo di 60 euro a persona, vini inclusi).



L’amore, si sa, riserva sempre tante sorprese: l’esperienza di gusto sarà intervallata dalla voce di Irene Scarpato e dalla chitarra di Gian Marco Libeccio, giovani talentuosi di Suonno d’Ajere, il gruppo che propone i suoni della canzone classica rivisitati in chiave contemporanea. Non solo cibo e musica: a conclusione della serata i più fortunati potranno vincere graditi premi, ovviamente all'insegna del romanticismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA