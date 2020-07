Sciuè Pizza & Bakery: il pane protagonista dalle 7 alle 24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo mesi di studio e ricerca i fratelli De Luca, Giuseppe e Marco, presentano a Pomigliano d’Arco: un nuovo brand ma soprattutto un nuovo progetto che dà forma e nome alla grande passione di Giuseppe per il pane e che in sostanza va ad ampliare l’offerta di Pizzainteglia, il locale inaugurato circa due anni fa in Piazza Giovanni Leone.«Vogliamo accompagnare i nostri clienti dal mattino a sera e saremo aperti dalle 7 fino alle 24. Abbiamo allora allargato l’offerta della pizza che resta comunque il nostro core business, con una serie di lievitati e prodotti da forno per la prima colazione e introdotto la possibilità di prendere un buon caffè preparato con una miscela da noi accuratamente selezionata», spiegaSciuè Pizza & Bakery non è un bar, ma una bakery di ispirazione europea e americana e nel rispetto che la parola esige mette al centro dell’offerta pane, pizza, dolci da forno e caffè. Nelle prime ore del giorno ecco croissant in varie versioni, crostate, muffin, macaron e cookies, una gustosa “girella” artigianale. Il pane è il gran protagonista con un ventaglio ampio e variegato: pane bianco o misto lievito madre, integrale, con farro, con segale, ai multicereali, con grano saraceno, ciabattina, bun e baguette tutti dal peso di 500 gr. Una vasta gamma di prodotti freschi, insomma, che si aggiunge al banco della pizza in teglia ormai già ben noto a Pomigliano per la ricerca e la qualità dei topping, nonché la fragranza e leggerezza dell’impasto.