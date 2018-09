Lunedì 17 Settembre 2018, 13:07

Maurizio De Giovanni e Alessandro Siani sono gli ambasciatori di Gragnano e della sua pasta. Sabato sera lo scrittore e l'artista hanno ricevuto il premio "Eccellenze del sud" dal Consorzio della Pasta Igp. A Siani anche le chiavi della città consegnate sul palco dal sindaco Paolo Cimmino."Sono emozionato - ha detto l'attore di "Benvenuti al Sud" - a Gragnano ci vengo da sempre, conosciuta ovunque per la sua pasta e il vino, speravo di avere le chiavi della cucina". Un successo per Gragnano, in diecimila hanno aspettato Siani e applaudito lo spettacolo condotto da Gigi e Ross e tutti gli artisti più noti della squadra di Made in Sud. A salire per prima sul palco Valentina Stella, applausi per tutti. "Cibo e scrittura sono molto più vicini di quello che sembra, da stasera porterò il marchio Gragnano ovunque mi porteranno i miei libri" assicura De Giovanni.