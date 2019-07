Torna Off, Ottaviano food festival: appuntamento al Castello Medìceo

Venerdì 5 Luglio 2019, 20:00

L'enogastronomia come chiave verso l'educazione al rispetto. Per l'ambiente, per il territorio, per le fasce fragili della popolazione. È questa l'evoluzione di Off: quest’anno il legame tra gusto e cuore, da sempre claim dell’Ottaviano Food Festival, si amplia e diventa sostenibile. La quarta edizione di Off – in programma al Castello Medìceo di Ottaviano il 14 e 15 luglio prossimi - si caratterizza per essere un evento plastic free oltre che a scopo benefico.Ben 100 postazioni food che distribuiranno, nell’arco delle due giornate, oltre 50mila pietanze, utilizzeranno piatti, posate e bicchieri eco-compostabili invece di quelli in plastica.L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Arcobaleno Vesuviano, che l’ha ideata e ne ha coniato il format. Quest'anno l’Ottaviano Food Festival vede un connubio con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che l'ha resa istituzionale proprio al fine di contribuire ad alimentare best practices in materia ambientale e diffondere la cultura del riciclo delle materie, in particolare eliminando l'uso della plastica ritenuta sostanza altamente inquinante e difficilmente riutilizzabile.